Un programa de alta tensión. Guty Carrera será el invitado de esta noche en “El valor de la verdad”, en donde tentará responder las 21 preguntas del programa y llevarse los S/50,000 de premio del programa que conduce Beto Ortiz.

Fiel a su estilo, Beto Ortiz usó su cuenta de Instagram para dar detalles previos de lo que se verá esta noche.

“Tuvo que permanecer EN SILENCIO tres años y medio por orden del juez tras la denuncia por VIOLENCIA PSICOLÓGICA que le puso Alejandra Baigorria”, señala inicialmente el conductor de televisión en el mensaje que acompaña el clip.

“Pero esta semana, Guty Carrera fue declarado INOCENTE y regresó de México por solo un día para CONTARLO TODO en EL VALOR DE LA VERDAD”, finalizó en su texto Beto Ortiz.

ESTAS SON LAS PREGUNTAS QUE RESPONDE GUTY CARRERA

1. ¿Manchaste con tu sangre las paredes del departamento de Alejandra Baigorria? SÍ, verdad.

El ex chico reality detalló que en aquel episodio el teléfono se le cayó y se rompió. “Le conté a Alejandra que me meto la mano al bolsillo y me apoyo en una de las paredes. Fue un cortecito, estaba sangrando. Saco la mano de la pared y veo la mancha”, explicó. “Jamás le lancé el teléfono ni hubo discusión", aseguró Guty.