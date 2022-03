Luego de su fugaz aparición en la nueva temporada de “Esto es Guerra”, Guty Carrera brindó una entrevista a Milagros Leiva para revelar detalles del calvario que vivió al ser denunciado públicamente por Alejandra Baigorria por presunta violencia física y psicológica.

El popular ‘Potro’ aseguró que, al escuchar las fuertes acusaciones de su expareja en el programa “El valor de la verdad”, entró en un severo cuadro de depresión, al punto de buscó ayuda profesional.

“Me aislé, no quise recibir visitas, porque en ese momento el mundo se había acabado para mí, no había solución... Experimenté por primera vez lo que era estar deprimido, nunca estuve medicado, pero estuve en un colapso nervioso importante”, expresó.

El chico reality confesó, además, que tras las acusaciones de la empresaria de Gamarra, realizadas en el extinto programa conducido por Beto Ortiz, pensó en quitarse la vida.

“Yo me acuerdo que vivía en el piso 19, vi cinco minutos ‘El Valor de la Verdad’ y me afectó muchísimo. Dije: ‘mi vida se acabó’. Me acerqué al balcón y pensaba cómo me tiro, de frente, parado, de repente me rompo las piernas... Era un momento muy fuerte y lo pensé mejor por mi familia”, reveló.

Finalmente, Guty Carrera señaló que muchos de los sucesos que narró Alejandra Baigorria fueron falsos.

“Me acusaron de violencia psicológica, algunas personas también dijeron que hubo violencia física también, inventaron episodios de sangre, que la hice correr a uno de los grifos, nunca apareció ninguna prueba y el Poder Judicial determinó que no soy para nada culpable”, sentenció.

