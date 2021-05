A sus 88 años, y con más de 60 dedicados al humor, el humorista Guillermo Rossini anunció su retiro de la radio en medio de la pandemia de la COVID-19. Según contó, la nueva normalidad y las entrevistas por Zoom son un reto para una persona como él.

En una reciente entrevista para el programa “Más vale tarde” con Mathías Brivio, Guillermo Rossini confesó que decidió poner punto final a su etapa con “Los Chistosos”, luego de 28 años, sin una despedida porque es muy sentimental.

“Por la pandemia me he visto obligado y en la radio me han cuidado para que no pueda asistir, ya yo no estoy familiarizado con el Zoom. Ahora las entrevistas son por el Zoom y, en esa talla, estoy en la era de la televisión a blanco y negro”, contó el humorista.

“Como soy medio sentimental no me he despedido del público. Hubiese querido despedirme... Mi cariño a todo el público de ‘Los Chistosos’, donde hemos estado 28 años. Es un reto en la radio, Para todo ese público, mi agradecimiento por haberme soportado tantos años”, añadió.

A lo largo de su carrera, Guillermo Rossini Gonzales ha participado de diversos programas de humor en la radio y la televisión. Incluso, en dos ocasiones, tuvo una participación especial en el cine.

Recientemente, el humorista fue protagonista de un anecdótico momento al recibir con notable alegría la vacuna contra la COVID-19. Según se puede ver en un video publicado por Fiorella Molinelli, presidenta de EsSalud, Rossini aparece bailando antes de ser vacunado en el Polideportivo de San Borja.

Con la alegria de siempre, Guillermo Rossini (88) recibió su vacuna en #PolideportivoSanBorja. Su vitalidad nos llena de energía!! Nuestra meta es llegar hoy a las 23000 vacunas aplicadas de las 29250 recibidas y culminar el domingo con este grupo!! pic.twitter.com/UOsLSSioHC — Fiorella Molinelli (@FioreMolinelli) March 19, 2021

