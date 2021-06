La historia de Guillermo Dávila y Vasco Madueño ha sorteado diversos momentos, unos más álgidos que otros, pero, aparentemente, podría llegar a buen puerto luego de muchos años, ya que el cantautor venezolano utilizó sus redes sociales para disculparse con el joven cantante y anunciar que empezó el proceso de ADN para reconocerlo como su hijo.

Sin embargo, no siempre fue tan comprensivo. En 2013, Jessica Madueño, madre del joven Vasco, contó al programa Reporte Semanal cómo reaccionó el cantautor venezolano al enterarse de su embarazo. Según dijo, no lo tomó de la mejor manera.

“Se quedó mudo (cuando le dijo que estaba embarazada). No se lo esperaba. Le dije que me llamara cuando le regresara el habla. Me volvió a llamar a la semana pero su reacción fue negativa. Le colgué educadamente y le dije que me llamara cuando cambiara de opinión. Pero no llamó nunca más”, comentó.

“Tiempo después nos comunicamos vía correo electrónico. Me dijo que estaba arrepentido de la reacción que tuvo en ese momento. Se lo comuniqué a mi hijo pero nunca se dio el encuentro”, añadió Jessica Madueño.

Es más, cuando el programa intentó comunicarse vía Skype con Guillermo Dávila y consultarle por Jessica y Vasco Madueño, este movió la cámara de la computadora hacia un costado y cortó de inmediato la comunicación.

Meses después. El intéprete de “Cuando se acaba el amor” ofreció una entrevista exclusiva, desde Venezuela, al programa Reporte Semanal, donde habló sobre Vasco Madueño, quien en aquel entonces tenía 12 años.

“Ha sido bastante difícil, principalmente cuando uno se empieza a sentir como extorsionado. Inclusive yo lo iba a reconocer sin las pruebas de ADN ni eso, pero en vista de esa manera de sentirme, de las exigencias económicas, preferí tomar pausa y comenzar como tiene que ser. Hay que seguir los pasos de la ley. Me pareció muy raro que esto se torne en una vorágine económica”, señaló Dávila.

“El acercamiento tendría que existir, esa era mi intención particularmente, pero no primero poniendo como una condición tener que firmar un documento donde se tenga que llegar a arreglos económicos y después conocer”, agregó. Los años pasaron y la historia siguió el mismo rumbo de la incertidumbre, hasta ahora.

Tras la entrevista que ofreció Vasco Madueño al programa “Magaly TV, la firme”, donde habló sobre la falta de comunicación de Guillermo Dávila con él, el intérprete venezolano publicó un comunicado anunciando que inició los procesos de ADN en Lima, Perú. Además, se disculpó con Vasco por haberlo hecho esperar tanto tiempo.

“... El día 19 de mayo decidí avanzar con el proceso de ADN. Este mismo días, laboratorios Biolinks me tomó las muestras de sangre correspondientes, bajo todos los protocolos requeridos, dejando coordinado todo para que Vasco se realizara el mismo procedimiento, cuando él así lo decidiera”, señaló en su carta.

“Respetaré la decisión que tomes y espero podamos terminar una historia inconclusa y dar vida a una relación de amistad o una que se alimente de otros sentimientos que quedaron postergados por años, no por querer hacer mal, sino por circunstancias que no son parte ya de esta carta que escribo pensando en ambos y en nuestros seres queridos”, agregó el cantante venezolano.

