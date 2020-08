La productora del reality mexicano ‘Guerreros 2020’, Magda Rodríguez y su equipo de producción ofrecieron disculpas públicas al guerrero Nicola Porcella tras creer en la palabra de Maki González, quien lo acusó de haberla agredido en pleno programa en vivo.

Tras el escándalo que protagonizaron Nicolla y Maki en el programa, donde la capitana de ‘Las cobras’ aseguraba que el guerrero la empujó y este último lo negaba, la producción del reality decidió revisar minuciosamente las imágenes de lo sucedido.

Y concluyeron que Nicola nunca tocó a Maki González como ella aseveraba. Por eso, hicieron un en vivo para las redes sociales del programa donde le ofrecieron disculpas. Sin embargo, el guerrero estaba muy fastidiado y entre lágrimas aseguró querer regresar al Perú.

“Yo solo quería que vean (las imágenes), yo tengo una familia. No tengo ganas de hablar. Me quiero ir a mi país. Esto no es justo para mí. Vine acá a ganarme un lugar y no es justo que me acusen de algo que no he hecho. Me parece súper injusto”, señaló Nicola Porcella.

Incluso, Tania Rincón, la conductora de ‘Guerreros 2020’ se disculpó porque ella acusó al guerrero de empujar a Maki pese a no haberlo visto.

“Me asusté, me alarmé y dije que es tipo de actos no iban a ser permitidos. Te ofrezco sinceramente una disculpa porque tendríamos que haberlo revisado… No es justo para ti, te estás ganando a tu gente, empezando una carrera en México y no es justo que inicies así. Y si hay algo que pueda hacer para resarcir este daño me voy a encargar de hacerlo más que público”, señaló Tania.

La producción del reality dejó en claro a Maki González que el guerrero peruano nunca la tocó debido a que ellos revisaron más de 20 veces las imágenes y en ninguna de ellas se ve que Nicolla la empuja.

VIDEO RECOMENDADO:

Nicola Porcella hace trampa en Guerreros 2020 y lo descubren