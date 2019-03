Rosángela Espinoza le insinúa a Ivana Yturbe que cambió rápido a Mario Irivarren por Jefferson Farfán

La modelo Ivana Yturbe pasó momentos incómodos la noche del último viernes durante la ronda de preguntas en el reality 'Esto es guerra'.

Todo sucedió cuando Rosángela Espinoza trató de mandarle una indirecta y la pareja de Jefferson Farfán salió a la defensiva y tildó de 'burra' a la integrante de los 'Guerreros'.

La ''Chica selfie' preguntó a Ivana cómo era actualmente su relación con su ex novio Mario Irivarren y la 'princesa inca' respondió que desde que ambos terminaron su relación sentimental, no había ninguna comunicación.

"Definitivamente en el ambiente de trabajo no debe haber ningún problema. Mario y yo no tenemos comunicación hace mucho tiempo, así que no puedo decir cómo va mi relación ahorita. Cuando alguien termina una relación, se toma un tiempo", mencionó Yturbe.

De inmediato Rosángela expresó: "Tú sí tomaste bastante tiempo". Ante esta respuesta, Ivana Yturbe mostró su fastidio y le replicó: "¿a qué te refieres con eso?".

En ese momento, se produjo un intercambio de palabras en donde Rosángela Espinoza mencionó que "a buen entendedor, pocas palabras", mientras que Ivana le responde "el burro hablando de orejas".



TE PUEDE INTERESAR: