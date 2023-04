Greissy Ortega y Milena Zárate continúan lanzándose dardos a través de las redes sociales luego que la cantante colombiana reviviera la frase que hizo popular en el 2014 cuando descubrió que su hermana tenía un romance con Edwin Sierra, el padre de su hija.

En medio de sus enfrentamientos públicos, Greissy volvió a usar sus redes sociales para lanzarle una fuerte advertencia a su hermana mayor luego que la tildara de ser una persona envidiosa y nociva para su salud.

“Todo vuelve...no busques revancha ni te amargues demasiado nadie que haya sembrado MAL cosechará felicidad. PISAME... pero cuando me levante más vale que corras”, escribió la joven madre en su última publicación de Instagram.





¿Por qué Greissy Ortega y Milena Zárate están peleando?

Milena Zárate reafirmó que el motivo de su distanciamiento con Greyssi empezó cuando ella reapareció junto a Ítalo Villaseca pese a que la botó de su casa en Estados Unidos junto a sus hijos. La colombiana también ha calificado a su propia hermana de ser una “una persona nociva”, por lo que ha decidido bloquearla de todas sus redes sociales.

“Ella tempranito me escribió un arsenal de cosas que obviamente yo le respondí y de ahí la bloqueé de mi Instagram porque para mirando todo lo que yo publico. Es una persona nociva, ni siquiera una persona tóxica, es nociva para mi vida y mi salud”, señaló Milena en una entrevista con El Popular.

“Yo me gano la vida bien, no tengo una persona a mi lado que me maltrate, que me humille, quizá porque no me ha pasado toda la situación que ha tenido que pasar ella. Siempre ha querido lo que yo he tenido, hasta mi marido lo ha querido tener (...) La última vez me dijo que se venía porque él (Ítalo Villaseca) la había botado de su casa, porque él le dijo que ya no la amaba, y no pasó ni una semana y la veo en el albergue que está ahorita y con él”, agregó.