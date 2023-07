Greissy Ortega anunció este jueves 20 de julio que trabajadores del Servicio Social de Estados Unidos llegaron hasta el lugar donde vive para supervisar la situación de sus hijos tras la denuncia de Milena Zárate, quien aseguró que los menores estarían descuidados y afectados psicológicamente por el ambiente de violencia en el que estarían viviendo.

La modelo colombiana se encontraba enlazada con el programa ‘Dilo Fuerte’ cuando recibió un llamado a la puerta. Tras reanudar la entrevista, contó que cinco trabajadores sociales le informaron que tenían que verificar la situación de los niños.

“Me acaban de tocar la puerta las trabajadoras sociales por una denuncia que hizo Milena sobre mis hijos. Los han revisado, los han visto en buenas condiciones”, eran cinco chicas por la denuncia de Milena contra mí, por ser mala madre, por decir que mis hijos viven en pésimas condiciones”, contó en la entrevista con Lady Guillén.

Según aclaró, las trabajadoras sociales corroboraron que sus tres hijos se encuentran en buen estado, y puso en duda la intención de Milena Zárate en hacer esta denuncia.

“Los han revisado, los vieron en buenas condiciones y dijeron ‘acá no hay nada qué ver’ y se fueron. Me la nombraron a ella a Milena Zárate, entonces le digo a la señora que por favor me suelte un ratito. (…) Yo no me sorprendo, porque ella dijo que no querían que me quiten a mis hijos, que solo querían que los miraran, bueno ya los miraron, ya se salió con la suya”, Greissy Ortega.