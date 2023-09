Casi un mes después de protagonizar diversos enfrentamientos con su hermana Milena Zárate, Greissy Ortega sorprendió a más de uno al revelar que ha decidido quedarse un tiempo más en Estados Unidos, pese a que hace poco pidió ayuda para poder retornar al Perú.

Como se recuerda, modelo colombiana pidió entre lágrimas al programa ‘Magaly TV: La Firme’ que la ayuden a conseguir pasajes para regresar al Perú, esto tras ser víctima de violencia por parte de su pareja Ítalo Villaseca.

Tras perder el vuelo, cuyos pasajes habían sido donados por una empresaria, Greissy Ortega ahora afirma que se quedará en Estados Unidos, mientras espera que ‘la maldad no les salpique a sus hijos’.

“Estoy bien, tranquila. Todavía me quedo un tiempo aquí, en Estados Unidos, porque tengo unas cosas que hacer y quizá en unos meses o un año regrese a Perú para volver a ver unas caras que no quisiera, pero todo bien”, afirmó la modelo colombiana en una entrevista con Trome.

En otro momento, Greissy aprovechó para lanzar fuertes dardos contra su hermana de Milena Zárate.

“La verdad, yo no tengo problema con nadie, que la gente no me supere y tenga problemas conmigo ya es otra cosa. (…) Las cosas van bien, avanzando y pidiéndole a Dios por mis hijos para que tanta maldad no le salpique”, comentó la exbailarina.