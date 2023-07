Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, ha generado preocupación entre sus fans. Y es que Magaly Medina informó que la colombiana se comunicó con la producción de su programa para pedir auxilio tras presuntamente sufrir una agresión por parte de su pareja Ítalo Villaseca.

La ‘Urraca’ difundió audios donde la exbailarina rompe en llanto y le ruega a su productor periodístico José Luis García, ayuda para poder regresar al Perú junto a sus tres hijos.

“¿Te acuerdas cuando yo te dije que me ayudaras a irme a Perú? Necesito que me ayudes a ir a Perú, no te puedo decir ahorita por qué, pero primero necesito que me cumplas para irme a Perú”, se le oye decir a Greissy envuelta en llanto.

“Ayúdame a conseguir los pasajes por favor. Primero es la parte humana, ayúdame a irme por favor porque si no llamo a otra persona”, añade entre lágrimas.

Por su parte, Magaly Medina anunció que su producción se encuentra realizando coordinaciones para conseguir cuatro pasajes aéreos para que la modelo colombiana pueda retornar a nuestro país. Según adelantó, la hermana de Greissy le contó a su producción que su pareja la golpeó.

“Mis reporteros están en comunicación con ella, para que le diga la fecha, el horario en que ella quiere volver a Perú y la línea aérea que la traería de regreso. Parece que ella ha tenido una discusión fuerte con ítalo Villaseca”, adelantó la conductora de ATV.