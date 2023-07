¡Para no creer! Luego de denunciar a su pareja Ítalo Villaseca por agresión física, Greissy Ortega decidió no regresar al Perú junto a sus hijos pese a que un empresario le donó cuatro pasajes aéreos.

Magaly Medina se mostró indignada al revelar que la modelo decidió no abordar el avión y que además ella le pidió al empresario que le donó los pasajes que mintiera ante los medios de comunicación para justificar su negativa.

“Por favor trata de hablarlo con ellos (la producción de ‘Magaly TV: La Firme’) porque ahora me van a llamar a gritarme. Diles que ha tenido un problema con el pasaje, que se yo para que no me llamen a gritarme”, le pide Greissy Ortega a la persona que le compró los pasajes.

Según contó la ‘Urraca’, la hermana de Milena Zárate le dio una versión totalmente distinta a su producción y que inventó varias excusas para no viajar. Según explicó, Greissy aseguró que sus hijos no querían despedirse de su padre, y que además su abogado le advirtió que quizá sea impedida de ingresar al Perú por sus escándalos pasados.

“Yo tengo todo organizado y si quieres te hago una videollamada donde ves las maletas. ¿se perdieron los boletos? Si esta mañana yo hablé normal con el empresario y me dijo que podía cambiarlos”, se le oye decir a Greissy.

USUARIOS LA DELATAN:

Pese a que Greissy Ortega insistió que quería regresar al Perú tras acusar por agresión a padre de sus hijos, usuarios la captaron cenando con Ítalo Villaseca un día antes del viaje que tenía programado.