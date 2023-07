Greissy Ortega se encuentra en el ojo de la tormenta tras se acusada de desaprovechar los cuatro pasajes aéreos que le donó un empresario luego de denunciar que fue víctima de agresión por parte de su pareja Ítalo Villaseca. La modelo colombiana se enlazó con el programa ‘Dilo Fuerte’ desde Estados Unidos para dar sus descargos sobre este hecho.

Lejos de mostrarse agradecida, la hermana de Milena Zárate increpó al empresario que le donó los boletos por no elegir el mejor horario de su vuelo, lo que terminó afectando a sus hijos y asegura que por esta razón no pudo viajar.

“Se levantaron a las 5 de la mañana cuando nos habíamos acostado a las 3 porque estábamos arreglando maletas, la misma frustración no sé qué pasó y por ello hablé con el empresario y le dije por favor, es que es muy temprano, yo les había dicho domingo en la noche, pero ellos me sacaron el pasaje que ellos pudieron. Entonces también tenían que ver la tranquilidad de mis hijo s”, cuestionó la influencer.

En otro momento, Greissy Ortega explicó que otro de los motivos por los que decidió no abordar el avión que la traería de regreso al Perú es porque primero quería cerciorarse que no iba a tener problemas para ingresar al territorio peruano como la última vez que salió de nuestro país.

“Yo voy a viajar si Dios lo permite, de esta semana no paso, pero tengo que estar segura que no va pasar nada, como me pasó cuando estaba embarazada en el aeropuerto de Perú (que no la dejaron ingresar)”, explicó.

Finalmente, la hermana de Milena Zárate negó que haya retomado su relación con el padre de sus hijos, y aseguró que de todas maneras regresará al Perú porque ya tomó una decisión.