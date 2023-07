Greissy Ortega ha despertado la curiosidad de sus seguidores al dejar entrever en una entrevista con Lady Guillén que estaría embarazada de su cuarto hijo, fruto de su relación con Ítalo Villaseca.

La modelo colombiana se enlazó desde Estados Unidos con el programa ‘Dilo Fuerte’ para hablar del enfrentamiento que mantiene con su hermana Milena Zárate, y antes de terminar la entrevista, Lady Guillén hizo una revelación que ha llamado la atención de muchos.

“Hablaba contigo desde hace un momento de un tema que es importante para ti, solo tú tienes el derecho de contarlo, es tu vida, tu tema bonito, porque siempre será bonito”, empezó señalando la conductora de Panamericana Televisión.

“Tú y yo sabemos que de qué hablamos y espero que esta situación pueda transformar tu vida, lo que habrían hecho tus tres hijos contigo también, en cada etapa”, añadió Lady Guillén.

¿Qué respondió Greissy Ortega?

Si bien no confirmó un embarazo, la hermana de Milena Zárate incrementó los rumores y dejó entrever que se encontraría en la dulce espera.

“Quiero recuperarme emocionalmente y de salud, me he adelgazado por cuestiones de cosas que no voy a decir. (¿Me puedes decir que es algo hermoso para ti?) Para toda mujer es algo bonito, primero Dios es el que sabe y primero es mi salud, es estar bien, recuperarme porque siento que las fuerzas me ganan”, respondió Greissy.