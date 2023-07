Greissy Ortega estaría viviendo un verdadero infierno en Estados Unidos. La modelo se comunicó con el programa “Magaly TV: La Firme” este martes 11 de julio para denunciar entre lágrimas que su pareja Ítalo Villaseca la agredió físicamente.

En los desgarradores audios que difundió el programa de Magaly Medina, la exbailarina colombiana pide a la producción que la ayuden a regresar al Perú junto a sus hijos porque su vida está en peligro.

“Ayúdame a conseguir los pasajes por favor. Primero es la parte humana, ayúdame a irme por favor porque si no llamo a otra persona. (¿Has tenido problemas con Ítalo? Sí, pero ayúdame a irme por favor. No me importa meterme a la boca del lobo. Ya es de vida o muerte ”, se le oye decir a Greissy.

Según contó la hermana de Milena Zárate, el padre de sus hijos la golpeó luego de reclamarle por sus conversaciones subidas de tono con otras mujeres. Además, asegura que él no puede superar su escandaloso pasado con Edwin Sierra y se lo saca en cara en sus discusiones.

“Se salió de control las cosas porque a él no le gusta que le reclame nada. Estaba buscando a una mujer en Instagram. No es la primera vez, ya le he encontrado conversaciones en inglés con otras mujeres. Yo me quedaba callada”, añade Greissy.

“Me siento tan poquita cosa por aguantar tanta m...da. Me levantó la mano, lo más gracioso es que se ha ido a trabajar tranquilo”, agrega.

¿Se amistó con Ítalo Villaseca?

Tras recibir el pedido de auxilio, Magaly Medina anunció que su programa se comprometió a conseguir los cuatro pasajes para que Greissy Ortega regrese a nuestro país, sin embargo, la influencer dejó de responderles las llamadas hace unas horas. Ante ello, no descartó que haya perdonado a Ítalo Villaseca, lo que calificó como una relación tóxica.

“Desde hace un par de horas hemos perdidos contacto con ella. Mi reportero está que le escribe para coordinar la compra de los pasajes, y ella lo deja en visto y no contesta. Quizá ya se amistó con Ítalo Villaseca”, reveló la ‘Urraca’.