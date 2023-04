A Greissy Ortega no le gustó el último TikTok de su hermana Milena Zárate , luego de recordada frase “usted no tiene sangre en la cara” que la colombiana le dijo en televisión nacional cuando estaban ambas enfrentadas por Edwin Sierra .

Ante ello, Ortega decidió escribirle a Samuel Suárez por compartir el video en su Instagram. “Solo faltabas tú y seguirle la corriente a las estupideces de Milena. En fin, hace una burla de algo que yo no veo como broma. Ella ya hizo conmigo lo que quiso y como la gente ya pasó la página, ella se encarga que la retrocedan, pero bueno, dice el dicho: ‘El que ríe de último, ríe mejor’”, señaló.

Por su parte, el popular ‘Samu’ no dudó en responderle. “Que no diga que no le ha sacado provecho a la fama que le generó sus broncas con Milena. Comenzando por ese mismo día de la pelea viral, que gratis no creo que se haya sentado y posteriormente eventos, shows, negocios, etc. Así que la gente aún recuerda eso, lo mejor es no picarse y tomarlo deportivamente como lo hace Milena al parodiarlo”, indicó.

Tras estas afirmaciones, Greissy Ortega no se quedó callada y arremetió nuevamente contra su hermana. “y Samuel, que pena que digas cosas que ni sabes. ¿Cuál dinero? ¿Cuáles negocios? Acá los únicos beneficiados fueron esas dos personas, yo solo quedé fregada y solo me defendía. No hables cosas que no son y que no sabes”, respondió.

