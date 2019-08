Greg Michel reveló que coqueteaba con Flavia Laos cuando estaba con Patricio Parodi

En la reciente emisión de “El valor de la verdad” , el modelo Greg Michel respondió preguntas sobre su vida y carrera en Perú. Una de sus polémicas respuestas fue que coqueteó con la joven actriz Flavia Laos, de 22 años, cuando ella era pareja del modelo Patricio Parodi.

Según contó el modelo belga, conoció a Flavia Laos en Chiclayo durante un evento. También dijo que “fluyó una conexión chévere entre los dos” y que solo son amigos; sin embargo, al ser consultado por si tuvo algún tipo de relación con ella, lo negó entre risas.

“La conocí en Chiclayo, no la había visto nunca en mi vida. Nos conocimos, fluyó una conexión chévere y luego salieron miles de grabaciones de la discoteca, una de su amiga y otra que subí yo. Videos donde solo se veía amigable conmigo… ¿Pasó algo más? (solo atina a reírse)”, contó el modelo belga.

Finalmente, Greg Michel dijo que no hubo nada porque tenía que salir a otro evento, pero que le hubiese encantado tener más tiempo.

“Es una chica muy guapa, yo le escribí al WhatsApp y quedamos en decir que solo éramos amigos y nada más. La chica no es nada como dice la gente, es súper tranquila. No pasó nada porque tenía que irme, me hubiese gustado tener más tiempo”, reveló.