'El Valor de la Verdad': Greg Michel y las preguntas más polémicas que respondió

"El valor de la verdad" emitió su último programa y tuvo como invitado a Greg Michel. El modelo belga contó todos los detalles de su pasado que involucró a figuras como Milett Figueroa, Angie Jibaja, Angie Arizaga y más modelos de la farándula nacional.

Una de sus polémicas respuestas tuvo como protagonista a la joven actriz Flavia Laos, de 22 años. Greg contó que existió un coqueteo entre ellos dos y esto sucedió cuando ella era pareja del modelo Patricio Parodi.

Según contó el modelo belga, conoció a Flavia Laos en Chiclayo durante un evento. También dijo que “fluyó una conexión chévere entre los dos” y que solo son amigos; sin embargo, al ser consultado por si tuvo algún tipo de relación con ella, lo negó entre risas.

Estas son las preguntas más polémicas que respondió Greg Michel en el sillón rojo de El Valor de la Verdad de Beto Ortiz.

1. ¿Filtraste una foto tuya desnudo para hacerte conocido?

“Fue un momento de desesperación cuando no me salían las cosas, cuando me fue mal económicamente”, dijo el modelo belga. Asimismo, contó que dormía en casas de amigos y locutorios. Cabe indicar que cuando Greg Michel llegó al Perú tuvo una vida ostentosa.

2. ¿Te acostaste con Angie Jibaja?

“La conocí en un evento de fotos justo cuando estaba en problemas sentimentales con Jean Paul Santa María”, manifestó Greg. El modelo también dijo que sigue siendo amigo del cantante de cumbia.

3. ¿Lloraba Sebastián Lizarzaburu porque Andrea San Martín le era infiel?

El modelo dijo que Sebastián es más que un amigo y que el exchico reality estaba convencido de la situación adversa que le tocó vivir.

4. ¿Coqueteaste con Angie Arizaga mientras estaba con Nicola Porcella?

El modelo belga manifestó que la influencia de Nicola Porcella no fue determinante para que ya no lo llamen de los realitys. Asimismo, dijo que el chico reality no era su amigo y que cuando llegó al Perú no sabía quién era él.

5. ¿Le fue infiel Claudia Ramírez a George Forsyth contigo?

“Con Forsyth somos conocidos. He modelado en uno de sus eventos y ahí conocí a su exnovia”, dijo el modelo belga. Según Greg Michel, Claudia Ramírez le invitó a salir a tomar una cerveza. Asimismo, reveló que la modelo le había dicho que “George Forsyth era el amor de su vida, se quería casar y tener hijos”.

6. ¿¿Se te insinuó Milett Figueroa estando con pareja?

El modelo contó que la actriz le hizo como una especie de celos: “Me dijo que hacía con una chica así (por su amiga)”, manifestó. También reveló que Milett le tocó su parte íntima.

7. ¿Coqueteaste con Flavia Laos siendo pareja de Patricio Parodi?

“La conocí en Chiclayo, no la había visto nunca en mi vida. Nos conocimos, fluyó una conexión chévere y luego salieron miles de grabaciones de la discoteca, una de su amiga y otra que subí yo. Videos donde solo se veía amigable conmigo… ¿Pasó algo más? (solo atina a reírse)”, contó el modelo belga.

Finalmente, Greg Michel dijo que no hubo nada porque tenía que salir a otro evento, pero que le hubiese encantado tener más tiempo.



“Es una chica muy guapa, yo le escribí al WhatsApp y quedamos en decir que solo éramos amigos y nada más. La chica no es nada como dice la gente, es súper tranquila. No pasó nada porque tenía que irme, me hubiese gustado tener más tiempo”, reveló.

