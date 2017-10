No se calló nada. Vania Bludau le aconsejó a Christian Domínguez que pague su multa. La bailarina se encuentra participando en la nueva temporada de 'El gran show', y no dejó de hablar de la polémica que rodea a su ex pareja.

En conversación con América TV, Bludau habló inicialmente sobre lo que podía haber sido su encuentro con el cantante, y manifestó que no hubiera ocurrido ningún enfrentamiento.

“Yo no he venido acá para fastidiar a las personas. Yo soy bien 'peace and love' con todo el mundo, y no me gustaría causar ese tipo de emociones a los demás. No iba a ver un enfrentamiento, me hubiera gustado que todo se lleve en paz y ya, normal”, dijo la modelo.

Ante esta respuesta, el reportero aprovechó para preguntarle por su opinión tras la respuesta del médico ante la supuesta lesión de Domínguez.

“Se especulan muchas cosas. Ya en el programa dijo el doctor que tiene una lesión, me parece”, dijo ella. Sin embargo, el comunicador la corrigió, y le informó que a pesar de una leve lesión, Dominguez si podía bailar en el programa.

Al enterarse de este hecho, Bludau se mostró sorprendida, y le aconsejó al cumbiambero pagar la penalidad por no participar del programa cuando ya se había firmado un contrato.

“Hay que pagar la multa, por eso todavía estoy acá”, dijo entre risas la concursante de 'El gran show'.