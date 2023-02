Todo peruano reconoce el nombre de Gonzalo Torres, quien ha aparecido en la pantalla peruana desde hace más de dos décadas. Actor, locutor, claun, profesor, historiador y músico; el popular ‘Gonzalete’ ha mostrado todos los perfiles más complejos de su sí mismo. Hoy en día, reflexiona mucho sobre el pasado y el papel de la comedia en espacios más contemporáneos.

Tras empezar en la música, siendo bajista de los ‘Nosequién y Nosecuántos’ y ‘La Liga del Sueño’, se sintió más llamado al mundo del teatro y por consiguiente, al cine y la televisión.

“De la música pasé a ver este grupo alucinante de humor en clave de claun que fue ‘Pataclaun’ y me enamoré de eso. July Naters me llamó y me quedé con el personaje de ‘Gonzalete’. Luego, ya para la actuación, sabía que necesitaba mayores herramientas, porque mi reto no era solo quedarme en el humor y comencé un taller con Alberto Ísola e hice otras obras de otras características”, reflexiona Gonzalo sobre sus orígenes como actor en una entrevista para Infobae.

Como el “curita” Gonzalete, pudo adentrarse de lleno en la comedia absurda que era el mundo del claun con series como Pataclaun y Carita de Atún.

Aunque disfrutó su tiempo como payaso, admite que al final tuvo que irse, como el resto del grupo. Muchos de ellos deseaban expandir sus alas, comenta. “Tal vez el tiempo nos iba a volver a juntar, pero el tiempo dijo que no. Cada uno hizo su carrera de forma exitosa”.

Gonzalo Torres era 'Gonzalete' en Pataclaun





El humor en su contexto histórico





Aunque Pataclaun fue adorada en su época, por representar un humor ácido y desconocido hasta entonces en el Perú; muchos espectadores hoy en día han criticado este humor por ser, a veces, denigrante y ofensivo. Gonzalo tuvo que hacer unas reflexiones frente a eso, comparando Pataclaun con ‘Hablando Huevadas’.

“Todo es válido de acuerdo al público. Hay diferentes formas de humor que dependen del contexto. Por ejemplo, hay cosas de Pataclaun en la televisión que yo no repetiría o las haría de otra forma. Porque había esta crítica a los machistas, donde le pegan a Wendy. De pronto esa no era la forma y en este contexto actual no sería aceptable. El fondo estaba bien, pero la forma no era correcta”, refiere.

Aun así, no critica 100% lo que se quiso hacer en Pataclaun. “Cada tipo de humor tiene su contexto, su espacio-tiempo histórico. Si lo vemos hacia atrás, claro que tiene su crítica, pero en ese momento no la había porque estaba en función a un tiempo. No quisiera ensañarme con lo que no estaba bien, habiendo tantas otras cosas extraordinarias”.

Pero sí tuvo que señalar sobre Hablando Huevadas: “Hay humor actual que no está de acuerdo al tiempo. No quisiera hacer un cargamontón contra ellos, pero me parece que hay cosas para revisar. Son personas talentosas que podrían estar haciendo mucho más de las que hacen y siendo más inteligentes. A veces hay que ir contra la corriente. El tema es que a veces el juicio se hace inmediato y por ahí que se puede esperar un tiempo. El humor necesita reflexión y pensar cuál es la estructura y a quién te estás dirigiendo”.

En cuanto a futuros proyectos, Gonzalo Torres volverá al teatro este año. Una obra en marzo y otra en julio, con Milene Vázquez, Magdyel Ugaz y Sergio Galliani, dirigidos por Giovanni Ciccia. No dio más detalles porque no lo tiene permitido, pero esta producción promete.

Además de eso, está hablando sobre el estreno de “El Año del Tigre”, que será el 30 de marzo y lo reunirá con Cachín y Wendy Ramos, sus compañeros de Pataclaun.

Al ser la película hecha en parte por una empresa contratada por el Grupo Disney, inicialmente se tuvo que seguir un contrato muy firme. “Está prohibido incluso fumar”. Aun así, Gonzalo se siente emocionado con este nuevo proyecto, ya que se usarían dobles para escenas de riesgo. “Algo parecido a lo que uno ve en Hollywood.”