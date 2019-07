Gonzalo Torres denunció que hackearon su cuenta de Instagram [FOTOS]

Gonzalo Torres , el conocido actor que le dio vida al querido “Gonzalete” del popular programa “Pataclaun”, anunció a través de Twitter que ha sido víctima de los hackers y también ha hecho un pedido especial a todos sus seguidores.

“Hola amigos. Gracias por su preocupación, como muchos de ustedes saben mi cuenta de Instagram ha sido vilmente hackeada. Sí, a Gonzalete lo hackearon. Les pediría que no reporten, ni denuncien a esa cuenta porque me complica el hecho de que Instagram me devuelva la cuenta”, se le escucha decir a Gonzalo Torres.

“Ya estoy en contacto con la gente de Instagram. Les estaré comunicando prontamente algunos hechos a través de esta cuenta. Así que nos vemos. Gracias siempre por su apoyo”, fueron las palabras con las que finalizó su mensaje en Twitter.

Al también conductor de televisión le eliminaron sus publicaciones realizadas en Instagram y, además, le cambiaron la imagen de perfil y la reemplazaron por una mujer.

Muchísimas gracias a todos por sus mensajes y todo su apoyo, les pido no denuncien la cuenta, estoy en conversaciones con instagram para ver la forma de recuperarla. ¡Cualquier novedad, les aviso por aquí! pic.twitter.com/XVfmtFQXgv — Gonzalo Torres (@gonzalotorres) July 25, 2019

Sus seguidores mostraron solidaridad con él y le dejaron diversos mensajes, donde le desearon que recupere pronto su cuenta de I nstagram.

“Ok Gonzalete, no denunciaré. Espero la recuperes pronto”, “Grande Gonchi. Ojalá puedas resolver este problema, en estos tiempos las cuentas hay que tenerlas bajo cuatro cerrojos y doble candado”, dijeron sus seguidores.

