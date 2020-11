Luego de casi tres años de la emisión de su último programa, los periodistas Gonzalo Núñez y Erick Osores estuvieron al frente de un nuevo espacio. Se trata de “Erick y Gonzalo”, una renovada propuesta en YouTube que reúne a la recordada dupla de “Fútbol en América”.

En su primer programa web, Gonzalo Núñez y Erick Osores hablaron sobre “La Locura Lapadula”, en referencia al futbolista Gianluca Lapadula y su llegada al Perú para defender los colores de la selección peruana.

Al inicio del espacio, Erick Osores le cedió el tiempo a Gonzalo Núñez, asegurando que él siempre abría ‘Fútbol en América’. “Es respeto, reconocimiento, tu siempre arrancabas el programa y no me agrada la idea de arrancar yo, no estaría cómodo”, dijo.

“Cuando posteé esto (el programa) la semana pasada la gente preguntó por el beso, por la aceitada, por la calculadora y así hemos tenido un montón de anécdotas que iremos contando por aquí”, añadió Erick Osores.

Por su parte, Gonzalo Núñez dijo: “Antes de cada partido la frase era: 'Erick, tranquilo. Tú no eres la figura, ni yo, el verde es la figura. Bueno, ni era verde, eran amarillas las canchas”.

Como se recuerda, Gonzalo Núñez dejó la conducción de “Fútbol en América” a finales de 2017, luego de más de 20 años comentando temas relacionados al fútbol peruano, por la señal de América Televisión.

En aquel entonces, el periodista deportivo anunció a través de Radio Exitosa su salida de América Televisión. “Llegó un momento en que había que decidir: o me quedaba en canal 4 o me quedaba por acá y he decidido quedarme por acá, apuesto por Exitosa. Después de 20 años le doy mil gracias al canal”, señaló Núñez.

“Y hemos estado dobleteando ocho años ‘caleta’ nomás pero ya con Movistar no se podía, ya era complicado el asunto. Pero igual el agradecimiento a América TV, como siempre. Seguro voy a estar pronto por ahí, los voy a visitar”, añadió en aquella oportunidad.

