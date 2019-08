"El valor de la verdad" EN VIVO: Gladys Tejeda responderá HOY estas preguntas ante Beto Ortiz

'El valor de la verdad' EN VIVO ONLINE HOY con Gladys Tejeda | Una nueva edición del programa "El valor de la verdad" traerá como invitada a la deportista nacional, Gladys Tejeda. La atleta olímpica y ganadora de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 , sentará en el sillón rojo de Beto Ortiz este sábado 10 de agosto y contará todos sus secretos sobre su vida y su carrera. El programa lo puedes ver a través de la señal de Latina a partir de las 10:00 p.m. o en vivo online por las plataformas digitales del canal.

A través de su cuenta de Instagram, Beto Ortiz confirmó que la galardonada deportista, será la nueva invitada del programa.



“Este sábado, una peruana de oro, Gladys Tejeda en 'El valor de la verdad'”, escribió Beto Ortiz como leyenda de su publicación en Instagram, la cual cuenta con más de 150 mil reproducciones.

Asimismo, en el adelanto se puede oír a la campeona peruana anunciando su participación en el programa. “Soy Gladys Tejeda y este sábado estaré en ‘El valor de la verdad’”, expresó la deportista.

El periodista utilizó su cuenta de Instagram para presentar un clip de adelanto donde se logra escuchar cuatro de las 21 preguntas que responderá la deportista para llevarse los S/50,000 de premio.

En el video, se puede ver al periodista preguntarle a Gladys Tejeda: “Sentiste que no ibas a llegar a la meta en los Panamericanos?”, a lo que ella respondió: “Lo que manda es la mente porque las piernas ya no las sientes. Lo haces o no lo haces porque tu gente está que te hace barra, te grita y solo por eso avanzas”.



Seguidamente, Beto Ortiz la interrogó y le dijo: “Gladys, ¿hubieras querido que tu padre viera tus medallas?”. La deportista respondió bastante conmovida: “Él hubiera estado súper feliz (…) ‘Yo sé que va a estar sentado en la primera de las tribunas para verte llegar’”.



Una tercera pregunta que se reveló en el video promocional provocó la risa de Gladys Tejeda. “¿’Correteaste’ al ratero que robó tu celular?”, le consultó Beto Ortiz a la atleta nacional y ella indicó: “Hasta alcanzarlo iba calladita. Corrí como 400 metros”.



La última interrogante que lanzó Beto Ortiz fue: “Galdys, ¿te has sentido discriminada”; sin embargo, en el video no se aprecia la respuesta de Gladys Tejeda. Habrá que esperar a ver el programa para saber qué dijo la atleta nacional.

¿CÓMO VER "EL VALOR DE LA VERDAD" EN VIVO ONLINE?

El polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana y puedes sintonizar “El valor de la verdad” todos los sábados a las 10:00 p.m. por Latina, pero si no tienes acceso a una TV, deja decirte que existen otras formas de ver este impactante programa.



Para ver el programa “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE puedes hacerlo desde tu dispositivo móvil en tres simples pasos y aquí te lo explicamos:



- Puedes hacer a través de la página web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o hagas clic en el botón "vivo" que está en la parte superior derecha de esta página.



- También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.



- Si las opciones anteriores son muy difíciles para su acceso, entonces puedes hacerlo a través de YouTube, lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.