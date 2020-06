Giuseppe Benignini calificó a su pareja, Michelle Soifer, como “tóxica”, puesto que revisa su celular casi todos los días mientras él duerme y ha bloqueado a modelos, artistas y hasta a miembros de su familia para evitar una eventual infidelidad.

Al ser consultado sobre qué es lo que más le molesta de Soifer, Benignini afirmó que ella le revisa demasiado el celular. “Lo que más me molesta es lo tóxica, lo celosa. Me ha revisado el teléfono... De los 100 días de la cuarentena, 90″, señaló el modelo. "Ha bloqueado a mis hermanas y primas. Es verdad”, confesó el venezolano en una entrevista a “En boca de todos”.

Soifer también se manifestó e intentó defenderse. Afirmó que no sabía que había bloqueado a su hermana y lo hizo sin querer. Sin embargo, no negó los celos y la invasión a la privacidad de su novio.

Michelle Soifer es celosa con 'El principito'

La integrante de “Esto es guerra” también habló sobre su peor experiencia amorosa y reveló que el romance con Kevin Blow fue con en el que más experiencias negativas vivió. Incluso perdonó infidelidades, reveló.

“Me peor ex y quien no tiene competencia ha sido Kevin Blow. Nunca compararía a todos, ni los metería en un mismo saco. Cada uno ha tenido algo bueno en su momento, pero las peores experiencias las he pasado con Kevin, me da pena decir eso”, concluyó.

