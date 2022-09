Giuliana Rengifo volvió a aparecer en televisión para enviarle un mensaje directo a Magaly Medina. Esta vez, la cantante de cumbia ofreció una entrevista al programa “En boca de todos”, donde no solo contó detalles de su beso con el notario Paul Pineda, sino que también se refirió a la presentadora de “Magaly TV, la firme”.

Durante la acalorada conversación con Ricardo Rondón, Giuliana aseguró que lleva varios años luchando porque Medina admita que la cantante no fue la “manzana de la discordia” en su relación con Alfredo Zambrano.

“Durante seis años estoy intentando combatir, porque justo en el caso de Magaly y Zambrano fue igual, lo único que he hecho durante estos seis años ha sido defenderme de que me pongan el apelativo de ‘la otra’... Se jacta de decir que apoya a las mujeres, ¿Qué pasó cuando salió un titular hace seis años y decía que yo me había metido en una relación? Usted porque no salió en su programa a decir que nunca me metí en la relación y que ustedes estaban separados”, señaló Rengifo.

Giuliana Rengifo fue víctima de un 'ampay' por parte de Magaly Medina

Asimismo, la cantante desmintió a Magaly Medina, quien anteriormente dijo que Giuliana estaba “obsesionada con Alfredo Zambrano”. Por si fuera poco, advirtió que si no se retracta de sus declaraciones, entablaría “otras medidas”.

“Ella se jacta de decir que yo tengo una obsesión con el señor Zambrano, eso es falso. Lo único que busco en estos seis años es que usted Magaly Medina deje en claro que nunca me metí en su relación ni en la relación del doctor Pineda, quien es una persona separada”, afirmó.

“Absténganse a las consecuencias si no se retractan. Tengo una familia, tengo una hija y en los colegios existe el bulliyng. No se van a meter con mis hijas, de frente te digo Magaly Medina: ¡para con esto! El señor Paul es una persona separada, no te dejes llevar ni te identifiques con nadie que no se ha identificado contigo. Nadie te ha sacado la vuelta, nadie se ha metido en tu relación”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez afirma que Ricardo Rondón usa botox

Tula Rodríguez afirma que Ricardo Rondón usa botox