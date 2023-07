La fulmina por polémica decisión. Luego de que Marisol revelara que echó a su hijo de su casa luego de que este le confesara que su novia estaba embarazada, miles de críticas le han llovido a la popular cantante de cumbia, sin embargo, una de las más ácidas fue de la también artista Giuliana Rengifo.

“Expuso a su hijo de una forma baja y a su pareja igual. No respetó que la joven está embarazada y es más sensible. Yo me saco la michi trabajando para mis hijas y siempre les digo ‘lo único que les puedo dejar son sus estudios’ y saben lo que pasa después de una acción, las consecuencias”, señaló en una entrevista para Trome.

No obstante, indicó que la decisión pudo haber sido tomada ‘en caliente’, entendiendo que el enojo la hubiera hecho reaccionar de esta forma en contra de si hijo, York Núñez, aunque no apoya lo decidido por Marisol.

“No haría eso, y si lo hiciera no lo expondría públicamente, no hay forma. Ahí se pinta de cuerpo entero y cómo es su corazón”, aseguró.

Por otro lado, dio consejo a Elita Echegaray, novia del hijo de Marisol quien espera un hijo de él:

“Que haga oídos sordos y mientras tenga el respaldo del papá de su hijo, todo bien. Que sigan trabajando, que salgan adelante y que ambos disfruten el embarazo. Un hijo te puede retrasar algunas cosas, pero no es un obstáculo para realizar tus sueños y metas”, recomendó Rengifo.

