Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano ofrecieron una entrevista al programa “Día D”, donde se refirieron a las recientes declaraciones de Giuliana Rengifo, quien dijo que mantuvo una relación sentimental con el notario.

En la entrevista con el programa de ATV, la conductora de espectáculos y su esposo le restaron importancia a la pasada relación del notario y Medina tuvo un comentario que no cayó para nada bien a Giuliana Rengifo. “Hablen de él y no de mí. ¿Por qué me tendría que arañar? Lo único que le diría: ¡Qué malos gustos!”, señaló entre risas.

Al respecto, Giuliana Rengifo ofreció una entrevista desde Barcelona, España, al programa “América Hoy” y dijo sentirse tranquila porque se confirmó que ella no interfirió en la relación de Medina y su esposo; sin embargo, lamentó las declaraciones de la popular ‘Urraca’.

“Yo ya dije mi verdad, ellos también aclararon que yo no me metí a ninguna relación, que fue cuando obviamente ellos no estaban y fue lo que yo quería que se supiera. Eran 6 años que la gente malintencionada siempre ha dicho que yo me metí, pero ellos al decir que yo no me metí, que estaba soltero, para mí es una tranquilidad, para mi familia también”, respondió.

“Es parte del show que la señora hace, los que están en televisión sabemos perfectamente de que manera puede haber una respuesta, como se maneja. Yo en su momento le tuve mucho respeto porque me apoyó en mi carrera, me hacía videos lindos y para ella siempre he sido la ‘bomba sexy’ de su programa, pero nada... Como dijo Pamela: ‘Lo que no fue en tu año que no te haga daño’, pero tampoco menospreciar las relaciones que uno pudo haber tenido, tanto ella, yo o su esposo actual”, agregó Rengifo.

Pide dejar tranquilo el matrimonio de Magaly Medina. https://www.americatv.com.pe/

¿Qué dijo Alfredo Zambrano sobre Giuliana Rengifo?

Alfredo Zambrano reconoció que antes de casarse con la conductora Magaly Medina, él estuvo conociendo otras personas, “pero nada especial”.

“Yo en ese momento era soltero podía salir y viajar, pero nada especial. Por respeto a mi esposa y desde que me casé con ella, yo estoy absolutamente metido en mi matrimonio al 100%”, expresó.

“Respecto a lo demás es lo que hace una persona soltera y sin hacer daño a nadie”, agregó el notario de manera tajante.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina habló sobre Giuliana Rengifo

Alfredo Zambrano y Magaly Medina responden declaraciones de Giuliana Rengifo. (Fuente: ATV)