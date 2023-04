La fotografía de Janet Barboza durmiendo plácidamente en el aeropuerto de Miami continúa desatando burlas en las redes sociales y Edson Dávila no pudo desaprovechar la oportunidad para gastarle algunas bromas a su compañera en “América Hoy”.

Fiel a su estilo, el popular ‘Giselo’ expresó su asombro al ver a la ‘Rulitos’ sin nada de maquillaje y profundamente dormida en una silla del terminal aéreo.

“Veamos los titulares que generó esta terrorífica foto”, empezó burlándose Edson provocando que Janet le ponga el parche: “Ustedes me ven como soy (¿Quién va así al aeropuerto?) Yo, y lo siento es lo que hay, al que le gusta bien y al que no le gusta también, lo lamento mucho”, señaló.

“No es posible, ni la abuelita de Piolín se atrevió a tanto. (…) No me ponga esa imagen señor director es espeluznante”, continuó burlándose ‘Giselo’ generando la reacción de la conductora de televisión.

“Si después de estas imágenes aún tengo pretendientes es porque en realidad les interesa lo que hay adentro”, concluyó la presentadora del magazine.

Confunden a Janet Barboza con Eliane Karp

El portal Instarándula compartió en su cuenta de TikTok las imágenes de Janet Barboza profundamente dormida y muchos usuarios aseguraron que la ‘Rulitos’ tenía un enorme parecido con Eliane Karp, esposa del expresidente Alejandro Toledo.