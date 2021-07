Gisela Valcárcel empezó su programa con un pequeño incidente por el enterizo que visitó en al quinta gala de “Reinas del Show”.

Acababa una tanda de auspiciadores y señaló ante cámaras que se le desabrochó el traje. “Ay, se me desabrochó la parte de atrás. No se preocupe, no voy a hacerlo sola. Tengo miedo que se me caiga”, sentenció la conductora.

Sin embargo, no pudo continuar con la incomodidad y llamó a su co-conductor Aldo Díaz “El Apoteósico” para que la ayude. “A ver, ayúdame, mantenga su distancia, no respire y ayúdame porque se me ha desabrochado en realidad”, comentó sobre la distancia.

Es ahí donde él no supo cómo ayudar. Ante el incómodo momento, un miembro del equipo de producción se acercó aayudar a Valcárcel.

“Usted se pasa, ¿cómo me va a dejar así?”, mencionó Valcárcel a su co-conductor, luego siguió con la presentación de las participantes.

VIDEO RECOMENDADO

Allison Pastor no pudo evitar quebrarse al hablar de la frustración que le genera todo lo que se ha dicho sobre ella y su participación en el programa Gisela Valcárcel. (Fuente: América TV)