Gisela Valcárcel, en el set de ‘El show después del show’, se mostró contrariada por las recientes declaraciones de su exesposo Roberto Martínez, quien hace poco aseguró estar arrepentido por no haber logrado que su matrimonio funcionara.

La conductora de televisión precisó que responder a todos los que hablan de ella implica utilizar "el tiempo” que debe dedicarse a sí misma.

“Es que tengo que utilizar el tiempo para mí. Imagínate ahora si yo le respondiera a Roberto Martínez, por ejemplo. ¿¡Por qué tiene que hablar de mí!?”, expresó la ‘Señito’.

“He descubierto que en la vida te quedas en la media si no perdonas. No es fácil perdonar una infidelidad. La gente se toma la infidelidad tan sencillo: un clavo saca a otro clavo. A mí me tomó muchos años poder entender. Por supuesto que yo quería que todo sea distinto, que vengan a mí y me pidan perdón, que mi hogar vuelva otra vez”. agregó.

En ese sentido, Valcárcel señaló que las personas que deciden dejar a sus parejas no pueden construir su felicidad a base de la tristeza de otro.

“Cuando miran a otra y deciden romper un matrimonio es muy doloroso. Ahora, creo que aprendí a perdonar y entender. Todos tenemos nuestros defectos. Pero creo que nadie puede ser feliz después de dejar a otro”, finalizó.