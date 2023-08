Gisela Valcárcel causó polémica al subir una foto en su cuenta de Instagram con un detalle que no pasó desapercibido: llevaba una cartera de lujo que intentó ocultar difuminando la zona donde aparecía.

Ante esto, sus seguidores no tardaron en reaccionar y le increparon por el hecho, ya que era muy notorio. El programa ‘Magaly TV: La Firme’ mostró algunos de los duros comentarios, lo que pudo hacer causado que la popular ‘Señito’ saliera a pronunciarse sobre el tema.

“No me gusta mostrar marcas, no me di cuenta y luego no tenía otra foto para compartir, por eso la subí. Pero lo mío no es mostrar marcas, por eso lo hice. Cada quien con sus gustos (...) Es mi foto y yo no publico para lucir lo que tengo sino para mostrar una actitud, la de hoy era sobre mi domingo entre amigos. Sin afán de lucir nada más que mi actitud”, señaló.

Ante esto, la réplica Magaly Medina tampoco se hizo esperar y aprovechó la oportunidad para llamarla ‘tacaña’, pues, para ella, no tiene de malo mostrar las cosas que uno puede comprar.

“Esta mujer hasta para ser ‘Cantinflas’ es odiosa. ¿Para qué se cohíbe tanto? No te hagas la humildita tampoco. Gise, porque tú te has ganado lo que tienes, disfruta. Por qué no podrías comprarte algo que te gusta. Ella me parece media tacañona para gastar, es otra cosa”, dijo en su programa. Cabe añadir que Medina sí suele presumir sus lujos y paseos.

