Gisela Valcárcel a Sheyla Rojas tras cancelación de su boda: "Dios sabe de lo que nos libra"

Sheyla Rojas y Pedro Moral, a través de un comunicado de prensa, confirmaron el fin de su relación y cancelación de su matrimonio. La pareja tenía planeada la boda para el 4 de mayo del 2019.

Al respecto, Sheyla Rojas se pronunció en el programa "En boca de todos". "Es un tema que no lo quiero tocar ni voy a tocar.... De hecho, no es un momento bonito para mí, para Pedro, ni para la familia. Lo que sí voy a decir es que soy una mujer fuerte, que nada ni nadie me va a quitar la sonrisa”, manifestó.

Sheyla Rojas decidió publicar una fotografía en Instagram donde aparece junto a su hijo. La conductora de televisión solo se limitó a describir la imagen con un pequeño corazón. La publicación tuvo más de 44 mil likes y varios comentarios de sus seguidores.

Gisela Valcárcel muestra su apoyo a Sheyla Rojas. (Captura de Instagram)

Pero fue Gisela Valcárcel la que sorprendió a tod o Instagram al mandarle un mensaje de apoyo a Sheyla Rojas.

"Shey querida, Ahora empieza todo. ¿Sabes? Dios sabe de lo que nos libra. Eres una gran mujer y las grandes mujeres, como tú, cuentan historias increíbles. ¡Vamos por más! ¡Ahora empieza todo!", comentó Gisela Valcárcel en Instagram.

Sheya Rojas agradeció a Gisela Valcárcel por sus palabras de aliento. "Agradezco de corazón mi Gise hermosa. Yo seguiré enfocada en lo que es mi prioridad, mi hijo. Seguiré trabajando duro y parejo para sacarlo adelante”, respondió.



