Gisela Valcárcel reveló lo "doloroso" que fue saber de relación entre Javier Carmona y Tula Rodríguez

En medio del drama familiar por el estado de salud que vive el exejecutivo de televisión Javier Carmona , su exesposa, la animadora Gisela Valcárcel, recordó en una entrevista que su separación matrimonial fue un episodio muy doloroso en su vida.

"Saber que la persona que durante 5 años me había pedido matrimonio y se casa conmigo se enamora de otra, y que luego me entero públicamente, fue muy doloroso”, manifestó a 'Encendidos' de RPP.

Recordemos que la figura de América Televisión y Javier Carmona contrajeron matrimonio en octubre del 2006; solo unos meses después anunciaron su divorcio en medio de rumores de una supuesta relación amorosa del exejecutivo con Tula Rodríguez.

Tal y como se especuló por aquel entonces, Rodríguez Quintana confirmó su relación con Carmona y en 2008 anunció que esperaba su primer hijo con el exejecutivo de TV.

Esta ruptura con Javier Carmona significó, para Gisela, un segundo rompimiento; años antes había experimentado similar episodio con el exfutbolista Roberto Martínez. Decidida a reinventarse, la animadora manifestó que apostó por el perdón para seguir con su vida.

"ME FALLARON, PERO LOS PERDONÉ"



"Para poder hablar de esto sin que me duela, he tenido que ponerme en los zapatos de ellos. Creo que no quisieron hacerme daño, simplemente fallaron y no soy quién para decir nada. El perdón ha sido la única vía que yo he tenido en esta tierra para afianzarme con ellos y entenderlos. Les deseo lo mejor a ambos. No soy quién para juzgarlos. Después del perdón se abrieron mil puertas que estaban hechas para mí”, indicó finalmente.

