Gisela Valcárcel tras renuncia de Susan Ochoa: "'El artista del año' es más que una concursante"

Gisela Valcárcel inició su programa 'El artista del año' con una polémica frase en torno a Susan Ochoa, quien renunció al reality por haberse sentido "humillada y minimizada" por la rubia conductora.

"El artista del año es más que una concursante (en alusión a Susan Ochoa). Claro que sí, hablaremos de la salida de la concursante... algunos, los más suspicaces, dirán que no quiero la quiero mencionar, pero si quiero mencionar a Susan Ochoa", indicó Valcárcel.

No descartó que la cantante esté presente hoy en el espacio de América Televisión. "Susan Ochoa podría venir durante el transcurso del programa y siempre la esperaré", precisó la animadora.



"ME HUMILLÓ"



Susan Ochoa decidió anunciar su salida del programa de canto y baile porque consideró que la animadora no la valoraba como artista y como cantante.

"Doy un paso al costado en el programa 'El Artista del Año'. El motivo es porque me sentí muy mal, me he sentido humillada. Sentí que mi trabajo de tantos años no valía nada. Sin embargo, para mí tiene un valor muy grande porque se lo he dedicado a todos ustedes. Me ha costado sacrificio. Las gaviotas que logré no fue por un escándalo o porque hablé mal de alguien", precisó.

