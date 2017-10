La conductora de televisión, Gisela Valcárcel celebra este 28 de octubre nada menos que 30 años en la televisión. Su larga experiencia en la pantalla chica quedó marcada por el programa ‘Aló Gisela’, que la lanzó a la fama en Panamericana TV.

Pese a que Gisela decidió no celebrar su aniversario en el programa de baile ‘El gran show’, la diva de la televisión peruana compartió con sus seguidores fotos de su época en el programa de los años 80’.

“Han pasado 30 años y los he vivido con sus minutos y horas. No puedo decir que pasaron volando, aunque miro atrás y medito en todo lo vivido desde aquel 28 de octubre de 1987 cuando salí a saludarlos en lo que sería el espacio familiar que muchos disfrutarían, “Aló Gisela”. Quien era conocido tenía que ser entrevistado ahí y quien no, también! Desde Presidentes hasta pobladores de asentamientos humanos que con mucha esperanza llegaban a Lima desde provincias”, escribió Gisela Valcárcel en su cuenta oficial en Facebook.

La conductora de TV también recordó que en esa época la gente le llevaba frejoles, panes, quesos hasta pavos y chanchos vivos pero también se acordó el lado duro de la fama.

“Con la fama vendrían los detractores (a los que no les gustas y algunos llegan a perder el sueño porque te odian), con ellos nunca pude hacer nada y eso estuvo bueno, hasta hoy lo está. Aprendí que el silencio no otorga siempre. A veces es la mejor forma de evitar el llenarte de lodo cuando no quieres jugar a tirar barro. Finalmente aprendes que todo pasa y debes disfrutar cuando tienes fama y cuando no; cuando te quieren y olvidan, eso es libertad”, agregó Valcárcel.