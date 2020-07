La empresaria y conductora de televisión, Gisela Valcárcel recordó con nostalgia la época de ‘Aló Gisela’ y el inicio de las carreras de diversos artistas internacionales como Shakira, Ricky Martin y Enrique Iglesias, quienes gracias a su perseverancia lograron el éxito en sus carreras.

Valcárcel aprovechó estos ejemplos para aconsejar a sus seguidores seguir adelante con sus sueños y no dejarse amilanar por los baches de la vida. Así lo escribió en su cuenta de Instagram.

“¡#TBT de hoy, imagen con estos grandes! Shakira, Ricky Martin y Enrique Iglesias. Ídolos musicales que han luchado y trabajado por sus sueños. Aló Gisela me regaló estos momentos con los que disfrutábamos todos.Los inicios difíciles están hechos para personas con verdadera pasión por sus ideales. ¡He podido ver cómo empezaron estas estrellas y hoy aplaudo sus éxitos! No abandones tus ideales, no todo sale en el primer intento.¡Besossss, vamos por más!”, escribió la conductora de televisión en su red social.

Gisela Valcárcel condujo el desaparecido programa de Panamericana Televisión, ‘Aló Gisela’ entre 1987 y 1992, el programa fue un éxito y por allí pasaron cientos de grandes artistas.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Stephanie Valenzuela llora de emoción al recibir sorpresa de su madre