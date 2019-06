Productor de Gisela Valcárcel: "De repente Susan Ochoa sintió que el concurso era muy poco para ella"

Tras la renuncia de Susan Ochoa al reality 'El artista del año' por sentirse "humillada" con los comentarios de Gisela Valcárcel , el productor de GV producciones, Armando Tafur, confirmó que la ganadora de dos Gaviotas de Plata de Viña del Mar deberá pagar una penalidad.

"Todo tipo de contrato que no se cumple tiene una penalidad, pero eso lo está viendo la parte administrativa (de GV Producciones). Tengo entendido que ella sí tendrá que hacerlo porque antes ya ha pasado algo similar", dijo el productor en conversación con Perú21.

También señaló que en casos de lesión física o psicológica, los artistas no pagan la penalidad. "Por temas médicos que tienen que ser corroborados no se paga", dijo.

Con respecto al cuadro de estrés que pasa Susan Ochoa tras su salida del reality de la 'Señito', Armando Tafur indicó que se "tendría que ver por médicos de ambos lados" para que se libre del pago por no respetar su contrato.

¿SUSAN YA NO ESTÁ PARA RETOS?

El brazo derecho de Gisela Valcárcel también comentó que trató de comunicarse con la artista nacional, pero no tuvo éxito.

"Cuando sucedió todo tenía pactado una reunión con Édgar Ferrer, mánager y esposo de Susan Ochoa, y nunca me contestó. Luego apareció el video de la renuncia que parecía desde la clandestinidad... pero cómo se les ocurre que alguien va a contratar a un artista para humillarla. A ella desde la primera semana le afectaba lo que le decían, un ejemplo, fue cuando la compararon con Daniela Darcout", agregó.

En otro momento, Armando Tafur sostuvo que Susan Ochoa puso condiciones para su participación, como no cantar en inglés, ya que ella no estaba para retos.

"Uno acepta las cosas y tiene que asumir los riesgos. De repente sintió que el concurso era muy poco para ella, quizás ya no está para eso. Desde el primer día de la firma del contrato dijo que no quería cantar en inglés. Incluso, la persona de administración que le fue hacer firmar le comentó: 'oye, pero eso es parte de un reto' y Susan respondió: 'ya no estoy para retos'", dijo.

TE PUEDE INTERESAR: