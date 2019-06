Gisela Valcárcel minimiza a Susan Ochoa: "No importa si fue la que se llevó dos Gaviotas de Plata" [VIDEO]

Incómodo momento. Gisela Valcárcel y Susan Ochoa protagonizaron un incómodo momento durante la última edición de 'El artista del año', luego de perder un enfrentamiento musical con Daniela Darcourt.

En un intento por pedirle que aplauda a sus rivales, la conductora de televisión terminó humillando a la artista peruana, quien escuchó sus palabras al borde del llanto.

"Daniela Darcourt es una gran estrella, conozco a su familia, la conozco a ella, sé lo que está luchando por abrirse un espacio en el extranjero y creo que todos, tú, yo y todos debimos aplaudirla", dijo la popular 'Señito'.

"No hay problema, desde el primer momento", respondió Susan. Gisela respondió nerviosa y cortó la respuesta de la concursante: "no lo estoy diciendo por ti".

Sin embargo, continuó su discurso: "Si tuviéramos un país en el cual no quisiéramos ser más que el otro seríamos más felices, el que tú brilles no significa que otros se opaquen". "¿Y quien ha dicho lo contrario? No es mi personalidad", respondió la cantante.

Pero el momento tenso continuó. "No importa quien salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos gaviotas de plata, todos debemos alegrarnos (por el otro concursante)", concluyó Gisela Valcárcel ante una nerviosa y llorosa Susan.