En la segunda gala de “Reinas del Show 2”, Gisela Valcárcel le expresó su apoyo a Yolanda Medina, quien luego de ser presentada como competidora del reality, ha recibido duras críticas por su físico.

La presentadora de América Televisión consideró que no se debe escuchar estos comentarios ya que vienen de personas que se sienten menos. También recordó que ella también recibió ataques constantemente.

“Hace algunos unos años, una persona me dijo que yo era un cadáver televisivo, pero gracias a Dios, uno sabe a quién escucha y a quién no, y me quedé con esa frase para decir: ahora vas a ver quién es esta muerta”, acotó.

Además de la vocalista de Alma Bella, en la segunda temporada 2021 de “Reinas del Show” también participan Isabel Acevedo, Melissa Paredes y Milena Zárate, Brenda Carvalho.

También deberán enfrentarse para quedarse con un cupo en el reality Vania Bludau, Lady Guillén, Gabriela Herrera, Emilia Drago y Diana Sánchez.

El panel de especialistas de esta semana está compuesto por Janet Baborza, ‘Choca’ Mandros y Fiorella Rodríguez, y el jurado cuatro integrantes: Santi Lesmes, Tilsa Lozano, Morella Petrozzi y Adolfo Aguilar.