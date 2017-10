Gisela Valcárcel: "Me creía regia, creía que tenía plata... pero mi mamá me puso en vereda"

No todo siempre fue glamour para Gisela Valcárcel. La productora y conductora de televisión tuvo episodios en su vida que ahora las puede contar porque aprendió mucho de ellos.

Cuando ella aún comenzaba a vislumbrar en la caja chica gracias a 'Aló Gisela', la rubia —en entrevista con Trome— relató que fue su madre quien la pudo ayudar en situaciones en las cuales su "mente empezó a hacer cosas de adolescente".

"Mira, a los cuatro años, más o menos, de ‘Aló Gisela’, me pasó algo raro: mi mente empezó a hacer cosas de adolescente. Me creí regia, creí que tenía plata, cosas absurdas...", recuerda Valcárcel.

No obstante, 'La señito' afirmó que "mi mamá fue la que me puso en vereda". Según con lo que le manifestó a tal diario, "ella llegó a mi casa y me rompió varias cosas. Dijo que si no volvía a hacer las cosas como ella me enseñó, llamaría a la prensa".

Gisela Valcárcel reconoció que "algunos sueños" que alcanzó a lo largo de su vida "fue gracias a la disciplina que mi mamá nos inculcó a mis hermanas y a mí". "Soy disciplinada, pero los peruanos solemos llamar ‘mala’ a la exigente y ‘buena’ a la permisiva", agregó.