Lucho Cáceres se negó a actuar con Stephanie Valenzuela en 'El artista del año': "¿Es una broma?"

Un nuevo enfrentamiento en su programa. Gisela Valcárcel hizo un polémico comentario contra un actor tras la presentación de Stephanie Valenzuela durante la última gala de 'El artista del año'.

Sin decir el nombre, la conductora de televisión contó que cuando la producción del espacio estaba en la búsqueda de un artista para que protagonice un sketch junto a la modelo, el actor se negó.

¿Saben? Hemos llamado a medio Lima y un actor me escribió y me dijo: '¿Es una broma? ¿Quieren que yo esté con Tefi Valenzuela'. Qué mal ejemplo. Los actores se creen únicos e intocable, a veces y no todos", contó una indignada Gisela Valcárcel.

La presentadora insinuó que la persona a la que hacía referencia no tenía humildad. "Y la verdad es que en el mundo no hay que ser buen actor o buen médico, sino buena persona", finalizó.

A través de Facebook, Lucho Cáceres le respondió a Gisela Valcárcel a través de su cuenta de Facebook. "¡Fui yo, yo dije NO! Uno es libre de elegir cuándo y dónde estar. Y sí, hay situaciones que me parecen una falta de respeto", se lee en la publicación del actor.