No se guardó nada. Gisela Valcárcel arremetió contra Lucas Piro . La conductora defendió a Vania Bludau tras las críticas que recibió del bailarín argentino durante la última edición de 'El gran show' .

Todo ocurrió debido a un intercambio de palabras que tuvo Bludau con Karejo Dejo, competidora del reality de baile, y pareja de Piró. Tras escuchar estos dimes y diretes, el argentino no dudó en acercarse, y le quitó el micrófono a la ex chica reality para brindar su opinión.

“Yo estoy escuchando de afuera, y me siento mal por momentos. Vania hace dos galas que lo único que quiere es una rivalidad. Vania, tenés un compañero que es Ítalo, y le estás faltando el respeto a tu compañero”, dijo inicialmente el bailarín.

“Tenés a Ítalo, que es tu compañero.Yo fui bailarín también, y nos cuesta muchísimo llegar al lugar donde llegamos. La verdad, que hablen así de nuestro trabajo es muy duro. Hay que tener un respeto también”, agregó.

Ante esto, Vania Bludau no se quedó callada y le dijo:`“Yo nunca le falté el respeto a Ítalo. La producción me ha llamado a mí para que yo converse algo, y tú te has metido aquí. Eso es falta de respeto. Si hay cosas que quieres hablar conmigo, lo puedes hacer detrás de cámara, no frente a una”.

Al ser testigo de este incómodo momento, la conductora de 'Reyes del Show' no permitió que se califique el comportamiento de Bludau, y tuvo duras palabras la Lucas Piro, reprochándole su accionar.

"No voy a consentir que un hombre empiece a juzgar el comportamiento de una mujer. Ni aquí ni en la calle. Déjala tranquila. Discúlpalo, Vania, la discusión es por el baile", sentenció Valcárcel.

A continuación, ella atinó a preguntarle al público por su opinión sobre lo acababa de hacer el argentino, y muchos de los presentes le aconsejaron al bailarín de que “no se metiera en problemas de dos mujeres”.