Este jueves 3 de marzo, Jorge Pozo, padre biológico de Ethel , ofreció una entrevista al programa “Amor y Fuego” donde contó detalles de su alejamiento de Gisela Valcárcel y su hija, a quien le envió un mensaje directo.

Instantes antes de finalizar el programa, Rodrigo González le pidió a Jorge Pozo que se dirigiera a Ethel, a lo que él dijo que su último deseo sería volver a verla.

“Lo único que le puedo decir a mi hija es que la vida es bella y los años están pasando, yo quisiera verte, darte un abrazo, un beso. En cualquier momento me puedo ir y mi último deseo sería verte. hijita”, señaló Pozo.

“Las cosas han pasado, ni yo mismo me explicó, pero me dicen que están pegadas a la iglesia y a Dios le gusta el perdón, no le gusta mucho que toquen la puerta o estén predicando, sino que limpien su corazón y perdonen”, agregó.

JORGE POZO PIDE PENSIÓN MENSUAL

En una pasada entrevista con el programa “Amor y Fuego”, la expareja de Gisela Valcárcel explicó que desea acercarse a su famosa hija y a la vez expresó sus deseos de pedir una pensión para poder sobrevivir.

“Una pensión mensual, que es lo que sería lo más humano que se le puede dar a un papá, si es que la hija tiene una buena posición. Me siento con la conciencia tranquila, seguí la ilación y la forma de vida que estaba viviendo. Dame un motivo o una razón para yo desistir o para que me pongan esa objeción”, señaló.

