Gisela Valcárcel: 'Algunos activistas defienden la vida de un perro, pero le dicen a una mujer que aborte'

Gisela Valcárcel se pronunció a favor de la vida y contra el aborto en los minutos finales de la última edición de 'El artista del año'.

La figura de América TV se dirigió a la audiencia luego de felicitar a Pedro Loli, quien en los próximos meses se convertirá en padre.

"Algunos activistas no están de acuerdo conmigo. Algunos activistas prefieren defender la vida de un perro pero le dicen a una mujer que aborte. Yo tengo otra posición, respetando la de cualquiera", dijo la conductora de TV.

"Mi posición es la de sí a la vida, cualquiera sea el momento en el que te toque, cualquiera sea la circunstancia, sí a la vida. Es difícil ser madre, seas menor de edad o tengas 35 años", dijo.

Gisela Valcárcel continuó con su discurso recordando que quedó embarazada de su hija Ethel Pozo cuando todavía era adolescente y manifestó que fue difícil ser madre pero que no se arrepiente.

"Aquí, donde me ves, ya convertida en una tía, tuve 17 años y a mi panza llegó un bebé. Bendito sea Dios que no apareció nadie que me dijera que yo tenía la opción y que podía abortarlo. Bendito sea Dios porque gracias a que no apareció nadie pude tener a Ethel. Gracias a que no apareció nadie conocí a Doménica y a Luana, las hijas de Ethel. Y sí… fue difícil ser madre", culminó.