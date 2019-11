Gisela Valcárcel interrumpió la edición de anoche de ‘Magaly TV La Firme’ para hacer una aclaración sobre los rumores que señalan que había impedido que Tula Rodríguez coincida con ella durante la Teletón 2019.

La ‘Señito’ se dirigió a su colega y aseguró que no está involucrada en la ausencia de Tula Rodríguez y otras figuras de Pro TV (Productora de ‘En Boca de Todos’, ‘Esto es Guerra’ y ‘Estás en Todas’) en el evento benéfico.

“Primero, yo respeto tu estilo y tú el mío. Vamos a empezar diciéndonos un agradable buenas noches. Te agradezco que tomes la llamada. Lo que has dicho es una información errada, absolutamente errada. Si te llamo y molesto es porque la Teletón si lo merece. Esta llamada no la he debido hacer yo. En este momento, algunos miembros de Teletón deben estar preocupados por mi. Yo me enteré que no iba todo el equipo de Pro TV el día viernes, pero ni siquiera terminé de enterarme bien. Me enteré bien el día sábado”, precisó.

Según Valcárcel, la razón de la ausencia de Tula y sus compañeros es un conflicto entre Pro TV y GV Producciones.

“Para mí, hay un motivo mayor. Si intentamos buscar, hay un motivo mayor. Lo que se ha dicho es que efectivamente iba ir Tula y después parece que no. Hay anclas de cada programa. Yo no tenía que discutir quien iba o no. Normalmente estoy yo y Aldo Miyashiro por mi canal. Debe haber existido algo más entre la gente de Pro TV y el canal. Lo que me ha llegado a mí es que ellos (Pro TV) querían algo que no estaba dentro de lo que se hace Teletón. Entran primero las anclas, Tula iba a aparecer a las dos de la mañana. Esa es la verdad. A esa hora apareció Rebeca (Escribens). Yo no estaba enterada a que hora aparecía Tula. Quiero aclarar que jamás he negado que Tula esté a mi lado”, aseveró.

“Jamás impedí la entrada de Susan Ochoa. Jamás impedí la entrada de Tula ni de nadie. La televisión está lleno de egos y vanidades. Sí, tienes razón. Ojalá nos volvamos a mirar los ojos. Ya no hago televisión para llenarme esos egos y vanidades estúpidas que hacen que uno se equivoque tanto”, agregó.

NO LE GUARDA RENCOR

Sobre la relación que mantiene con Tula Rodríguez, esposa de su expareja Javier Carmona, Gisela señaló que no la saluda, pero que no le guarda rencor.

“Nos hemos cruzado. Creo que pasará un tiempo para que la vuelva a saludar con beso. No la saludo con beso, pero tampoco le tengo rabia o cólera. Dejo ser parte de las personas a las que doy un beso”, indicó.