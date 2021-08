Esta noche se vivió la última gala de “Reinas del Show” y Gisela Valcárcel aprovechó el momento para hablar de los sucedido con Allison Pastor la semana pasada, sobre todo por los comentarios negativos en redes sociales.

La conductora señaló que el último viernes se reunió con la competidoras y les agradeció su participación. “En el mundo y en el país, cada quien ocupa un lugar o y desde el origen se ve cuál es su espacio. Yo entro a Twitter y cuánto daño se han hecho las personas”, comentó al inicio de su discurso.

La conductora del espacio de América TV confesó sentirse sorprendida por el odio de las personas en redes sociales. “No soy cuero para ser curtido y tengo la bendición de conocer a Dios. Yo he estado feliz y espero seguir estándolo porque no quiero que se peleen por mí”, añadió.

Asimismo, confesó que le escribió un mensaje a Allison Pastor, pero no obtuvo respuesta. “Lo que te iba a decir ahí, te lo puedo decir acá. No tengo nada contra ti, no podría pelear contra una persona a la que le preparé todo para que sea feliz. Allison, tú y yo tenemos sueños. Si una de mis palabras te hizo sentir mal, te pido disculpas, por eso te llamaba”, agregó.

“Si en algún momento esta pista te hizo sentir mal, perdóname por favor. Tú no le debes nada a GV, ni GV a ti”, sentenció en referencia a una penalidad que Pastor debía pagar.

“Espero algún día volver a verte y que tu carrera siga en ascenso. Que todo lo vivas con pasión. A veces nos equivocamos, y a veces también podemos y debemos pedir perdón”, concluyó.

