¿Gisela le envió esta indirecta a Susan Ochoa?: "Carácter es cenar con ‘Judas’ y tratarlo con amor"

Parece que las discrepancias entre Gisela Valcárcel y Susan Ochoa no tienen cuando acabar. Esta vez 'La Señito' envió un mensaje que, al parecer, estaría dedicado a la cantante.

A través de su cuenta de Instagram, Valcárcel publicó una imagen religiosa en la que aparecen Jesús y Judas Iscariote en la mesa de la última cena con el mensaje: "Carácter es cenar con ‘Judas’ y tratarlo con amor aun sabiendo que te va a traicionar".

Además añadió un mensaje que guarda relación con la fotografía publicada. "Estemos bien siempre, aún si te traicionan o calumnian . Piensa bien de todos , ahí está el secreto ... en lo que guarda tu corazón. Tengan una hermosa tarde", señala.

Esta publicación coincide con el retorno a los escenarios de Susan Ochoa, tras su escandaloso retiro de ' El Artista del Año ', por una supuesta humillación por parte de Gisela Valcárcel.

OCHOA DIJO SU VERDAD



El último domingo, durante una entrevista al programa Día D, Susan Ochoa respondió enérgica al maltrato que habría vivido durante su participación en el reality de talentos.

"Me duele que las personas menosprecien mi trabajo. Como digo, si a ti no te gusta, bien. Yo no te exijo, yo no te pido, solo quiero respeto. Y también, no vengas a minimizar mi trabajo, porque a mí me costó", expresó.

Además, la intérprete chiclayana explicó las razones por las que se retiró del show de televisión y aseguró que tuvo razones justificadas que la hicieron tomar la decisión de retirarse de la competencia.

"Yo no me fui por berrinche, yo me fui porque me sentía mal, y porque siento que me hicieron sentir mal, porque minimizaron mi trabajo. Yo te digo una cosa, a mí tus logros no me pueden importar nada, pero por lo menos respétame”, agregó.

El último lunes Ochoa reapareció en el programa de imitación ' Yo Soy' y recibió buenos comentarios por parte de los jurados de este espacio de imitación.

Se conoció que tras su salida del concurso de baile y canto, la intérprete de 'Esta Hembra no Llora", deberá pagar una penalidad de S/33 mil a la producción de 'El Artista del Año' .