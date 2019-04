Giovanna Valcárcel grita a los cuatro vientos su romance con modelo Kim Zollner: "Vivo un amor real"

Giovanna Valcárcel se presentó en el programa 'Mujeres al mando' y contó cómo inició su romance con la modelo Kim Zollner Schöster, quien fue candidata al Miss Perú 2016.



La locutora de radio narró que ambas se conocieron por Tinder y que su novia no sabía sobre su paso por el mundo artístico.

"Fue amor a primera vista. Es hermosa. Hace un año y un mes estaba soltera, no me fijaba en nadie. No tenía pareja. Nunca he hecho esto. Mi opción es bisexual, pero nunca me tocó el amor de esta manera con una mujer tan hermosa, se desvive por mí y yo por ella", dijo la actriz.

Giovanna Valcárcel también mencionó que no tiene ningún problema en mostrarse con la modelo, ya que está bien enamorada. Incluso, ya conoce a su familia.

"Ella me presentó con sus papás. Me dijo: 'yo quiero que mis papás conozcan a la mujer que yo amo. Me queda una cosa muy bonita en el corazón. Esta cara (de enamorada) no la he tenido nunca. Estoy iluminada y feliz porque vivo un amor real", sostuvo.

NOVIA ENAMORADA

Por su parte, Kim Zollner Schöster utilizó sus redes sociales para colgar imágenes con Giovanna Valcárcel y saludarla por su cumpleaños con un mensaje lleno de amor.

"¡Feliz cumpleaños a mi ojitos de uva favorita! Quiero decirte que te deseo el mejor día de tu vida hasta ahora, porque se vienen mejores cosas. Gracias por cruzarte en mi camino, gracias por tantos momentos bonitos, gracias por cada palabra de aliento, por tu alegría contagiosa, tus buenos deseos, tus lindos mensajes y tu sonrisa hermosa", escribió la modelo.



TE PUEDE INTERESAR: