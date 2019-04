Gino Pesaressi y Cathy Sáenz disfrutan en local de Barranco y ella no descarta romance

Hace unos meses, el ex chico reality Gino Pesaressi terminó su relación con su esposa Mariana Vértiz. De inmediato, los rumores en torno a un supuesto amorío con la productora de ATV, Cathy Sáenz, surgieron en el espectáculo local.

Estas especulaciones sonaron con más fuerza este último fin de semana. Ocurre que tanto Pesaressi como Sáenz se dejaron ver juntos a la salida de un local barranquino luego de haber disfrutado durante el cumpleaños de la salsera Daniela Darcourt.

"No hagan historias de personajes y amores que no existen", precisó Sáenz a Trome y agregó que el también conductor siempre ha sido uno de sus mejores amigos en la televisión junto a Yaco Eskenazi.

"(Ellos) son como parte de mi familia... por eso, no veo a Gino como un posible candidato... pero una nunca sabe", precisó.

Gino Pesaressi, por su parte, al parecer intenta rehacer su vida amorosa tras poner fin a su unión con la hermana de la modelo Natalie Vértiz.

AMPAY A EX DE PESARESSI



Recordemos que el programa 'Válgame Dios' emitió imágenes en donde la ex de Gino Pesaressi besa a un joven en una discoteca. En aquel entonces, el ex guerrero manifestó que sabía de esta situación y que "ella tomó su decisión, es su vida".

Eso sí, señaló que se dedicará a la hija en común con Vértiz.

