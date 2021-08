El chico reality Gino Assereto explora una nueva faceta de su carrera artística, ahora presentó su nuevo tema “Dime si te veo”, uno de los diez sencillos que planea lanzar hasta fin de año en su canal oficial de YouTube.

“Estoy tomando muy en serio la música y siento que cada vez voy avanzando, eso se los debo a mis seguidores, a quienes les agradezco infinitamente. Yo tengo un sueño y espero que algún día se pueda hacer realidad de poder estar al frente de 20 mil personas coreando mis canciones”, señaló a través de un comunicado.

En esa línea musical, el popular ‘Tiburón’ contó que sus canciones son situaciones que en algún momento vivió y que planea más adelante componer un tema dedicado a la madre de su hija, Jazmín Pinedo, y sus dos hijas.

“Yo hablaba con ella y le decía que de todas maneras te haré algo porque la ‘china’ es parte de mi vida, es la mamá de mi hija, entonces tiene que salir una canción bonita para Jazmín y mis hijas”, confesó Assereto.

“Siempre las canciones tienen un significado de lo que he vivido. Mis fans me dicen: ‘qué chévere tu vida, la debes pasar bien, nos gustaría ser como tú’, eso suena increíble, pero no se los recomendaría porque no saben todo lo que yo paso y he tenido que sufrir. Sin embargo, estoy agradecido con la vida porque hay un propósito”, agregó.

Por otro lado, Gino Assereto también felicitó a Jazmín Pinedo por salvarse de la sentencia en la séptima gala de “Reinas del show”. Además, resaltó que la popular ‘Chinita’ puede ser una de las finalistas del programa.

“A ella la quieren bastante. Ha sabido ganarse el cariño de la gente porque es bien preocupada por sus fans. Además, la gente ve a una persona que no finge. El baile que más me gustó de la ‘china’ es el de salsa, siguió mis instrucciones porque le enseñé las movidas, soy parte de su salvación”, comentó Gino.

“Aunque no es profesional en ese rubro, tiene garra para hacer las cosas. Estoy seguro que llegará a las cuatro finalistas. Le he dicho que si necesita mi apoyo yo estaré en la pista de baile, aunque no es mi fuerte”, agregó.

