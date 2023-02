En una reciente entrevista, Gino Assereto aclaró sus nuevos sentimientos en base a que Jazmín Pinedo tuviera una nueva pareja. Al mismo tiempo aseguró que no tenía ninguna relación con su compañera de trabajo Nadia Collantes, pues al momento no se siente seguro para ingresar en una relación seria.

“No, no pasa nada, ya eso ya está claro, imagínate, a estas alturas del partido ya las cosas están súper claras, ya no hay nada que hablar, nada que rascar ahí”, explicó Assereto al programa ‘Estás en todas’ cuando le preguntaron su opinión sobre Jazmín y su nuevo galán.

También dejó claro las cosas que se rumoreaban entre él y Nadia Collantes: “Obvio, somos patas, nos hemos visto, hemos salido no solo con ella, con todos, a reírnos, a pasarla chévere, es bien divertida, los chiclayanos somos divertidos, se me había olvidado, más bien yo decía ‘asu mare’, cuando han llegado incluso hasta me han hecho refrescar todas las jergas que hablábamos y todo, y digo ‘manya’, son súper divertidos”.

Aún así, advirtió que seguiría saliendo con Collantes: “Me van a seguir viendo con ella y no solo con ella, me van a ver quizá con otra amiga caminando, y quizá me van a ver otra amiga caminando, quizá me van a ver entrando a la casa de alguien y lo más probable es que especulen ‘está entrando a algún lado’, pero no”.

El combatiente incluso ha comentado que por el momento no desea ingresar en una relación, ya que tendría miedo de hacerle daño a la otra persona: “Vivo, fluyo con mi día a día, no hago planes, yo ya lo dije, o sea, yo una relación en estos momentos, no, no, sería egoísta porque le haría daño a esa persona, entonces no”, aseguró.